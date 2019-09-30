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Регионы

В Петербурге у одного из домов нашли труп женщины

прочитано 217 раз

В Петербурге на Ленинском проспекте было найдено тело женщины. На данный момент причина смерти гражданки пока не выяснена.

На месте ЧП работали экстренные службы, пишет ИА "Невские новости". Известно, что делом уже занимается криминалист.

30 сентября 2019, 21:53

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