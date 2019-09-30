В Петербурге у одного из домов нашли труп женщины

В Петербурге на Ленинском проспекте было найдено тело женщины. На данный момент причина смерти гражданки пока не выяснена.
На месте ЧП работали экстренные службы, пишет ИА "Невские новости". Известно, что делом уже занимается криминалист.
В Петербурге на Ленинском проспекте было найдено тело женщины. На данный момент причина смерти гражданки пока не выяснена.
На месте ЧП работали экстренные службы, пишет ИА "Невские новости". Известно, что делом уже занимается криминалист.
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