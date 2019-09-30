Опубликовано видео с места жуткой гибели трехлетних близняшек

На видео – сгоревший дом, где буквально на днях в пожаре погибли трехлетние близняшки. Их мама оставила дочерей одних, а сама куда-то отлучилась. За это время что-то пошло не так, и вспыхнуло пламя. Девочек спасти не удалось – они сгорели заживо.
Как сообщает издание Life со ссылкой на сообщение Следкома, возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Очевидцы утверждают, что мать малышек любила выпить. Вероятно, это и стало причиной гибели детей.
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