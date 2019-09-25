На западе Москвы загорелся каток

В среду, 25 сентября, в ледовом дворце "Каток" на западе Москвы произошел пожар. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС.
На место происшествия оперативно прибыли пожарные. К ликвидации возгорания были привлечены 35 спасателей и десять единиц техники. Из здания эвакуировали 15 человек. По предварительным данным, никто не пострадал, пишет агентство "Москва".
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