В Карелии пенсионер утонул во время рыбалки

Во вторник, 24 сентября, в Кемском районе Карелии погиб пожилой мужчина. Во время рыбалки пенсионер выпал за борт резиновой лодки и утонул.
Спасатели ведут поиски тела. По факту случившегося следователи проводят проверку, сообщает FlashNord.
Во вторник, 24 сентября, в Кемском районе Карелии погиб пожилой мужчина. Во время рыбалки пенсионер выпал за борт резиновой лодки и утонул.
Спасатели ведут поиски тела. По факту случившегося следователи проводят проверку, сообщает FlashNord.
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