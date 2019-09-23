Арматура насквозь проткнула руку жителю Мытищ

Жителя Мытищ чудом спасли врачи. Арматура насквозь проткнула его руку.
Уточняется, что мужчина поскользнулся на мокрой траве на даче и упал на металлическую балку. По данным сайта "Подмосковье сегодня", жизненно важные сосуды и сухожилия оказались не задеты. Пострадавший продолжает лечение в поликлинике по месту жительства.
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