В Красногорске банда подростков избила школьника

В Красногорске произошел вопиющий случай подростковой жестокости. Четверо подростков избили 15-летнего парня.
Отмечается, что хулиганы колотили свою жертву даже тогда, когда ребенок упал. По данным сайта "Подмосковье сегодня", потасовку разнял случайный прохожий, который выпроводил драчунов с площадки. Мама пострадавшего мальчика рассказала, что в драке сыну сломали нос.
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