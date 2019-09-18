В Новосибирске женщина с ребенком упала в яму с кипятком

В Новосибирске женщина и ребенок провалились в яму с кипятком. Они получили сильнейшие ожоги и были госпитализированы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
По предварительной информации, инцидент произошел на улице Ядринцевской. В тот момент с пострадавшими находился глава семейства. Мужчина помог им выбраться из ямы, передает VSE42.RU.
В настоящее время женщина находится в ожоговом отделении больницы, ее ребенок – в реанимации. Состояние малыша описывается как тяжелое.
По факту случившегося СКР по Новосибирской области проводит проверку. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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