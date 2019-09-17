В Башкирии шестилетний ребенок провел несколько дней с трупом матери

В Башкирии шестилетний ребенок провел пару дней с трупом матери в квартире. По факту обнаружения тела проводится доследственная проверка.
Уточняется, что тело погибшей обнаружила ее подруга. Ребенка в истощенном состоянии увезли в больницу. В скором времени будет проведена судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти, пишет ToDay News Ufa.
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