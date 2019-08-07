Под Москвой двухлетний ребенок случайно заперся в квартире

В Королеве двухлетний ребенок случайно заперся в квартире. Cпасателям пришлось вскрывать дверь.
ЧП случилось, когда глава семьи вышел на лестничную клетку к мусоропроводу. Малыш случайно задел щеколду и забаррикадировался в квартире. "Дверь закрылась, а мужчина оказался в неловкой ситуации: при себе у него не было ни мобильного телефона, ни ключей", – уточняет "Москва 24". К счастью, медицинская помощь ребенку не потребовалась.
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