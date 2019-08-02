Есть пострадавшие: во Владикавказе загорелся цех по обработке шерсти

В цехе по обработке шерсти во Владикавказе произошел взрыв газа. В помещении начался сильный пожар. ЧП случилось в пятницу, 2 августа, на улице Доватора, передает телеканал "360".
Согласно последним данным, в результате пострадали 12 человек. Семеро доставлены в больницу, остальные отказались от госпитализации, уточняет ТАСС.
Площадь возгорания составляет 700 квадратных метров. На месте работают спасатели, сообщает "Комсомольская правда". В ликвидации пожара задействованы 117 человек и 39 единиц техники.
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