Подросток зверски убил всю свою семью в Ульяновске

В Ульяновске массовое убийство. В селе Патрикеево 16-летний подросток зарубил топором всю свою семью: троих взрослых и двоих детей. После этого он свел счеты с жизнью. Сейчас на месте работают следователи.
Перед убийством, в 3 часа ночи, 16-летний Тимерлан Камалетдинов отправил другу голосовое сообщение, в котором объяснил, что не любит мать, брата и сестру. Единственный выход из перманентного конфликта – убить их всех. А вот бабушку с дедушкой Тимерлан любил, не хотел, чтобы Виктора Григорьевича и Лидию Николаевну расстроила смерть дочери и внуков. Поэтому, зарубил их тоже. Сейчас в Патрикеево полиции и следователей больше, чем жителей.
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