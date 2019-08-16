Под Москвой ребенок застрял в уличном тренажере

В Королеве семилетний мальчик застрял в тренажере на спортивной площадке. Его нога оказалась между железных перекладин. До приезда спасателей ребенок провел в заточении порядка получаса.
По данным "Москвы 24", при виде электроинструмента мальчик разволновался, поэтому сперва пришлось его успокоить. Позже при помощи гидравлического инструмента сотрудники экстренной службы разжали конструкции и высвободили "пленника".
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