В Поморье во время катания на лодке погибли пенсионеры

В Каргопольском районе Архангельской области во время катания по реке на моторной лодке пять человек оказались в воде. Двое из них погибли.
Уточняется, что двое мужчин и ребенок смогли выплыть на берег. Пенсионер-владелец лодки и его 59-летняя супруга утонули. По факту случившегося проводится проверка, пишет FlashNord.
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