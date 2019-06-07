В Подольске при пожаре погиб человек

В жилом доме на Рощинской улице в Подольске произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Московской области.
Спасатели оперативно прибыли на место происшествия. Из здания были эвакуированы 30 жильцов. Один человек погиб. Специалисты выясняют причину возгорания, передает сайт "Подмосковье сегодня".
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