В Башкирии женщина погибла от удара молнии

В селе Анясево в Миякинском районе Башкортостана женщина погибла от удара молнии. Об этом сообщает ToDayNews Ufa со ссылкой на источник в МЧС.

ЧП произошло во дворе жилого дома, когда женщина решила выйти в непогоду на улицу. Отмечается, что всех местных жителей заранее оповестили о сложных метеоусловиях, однако погибшая пренебрегла этой информацией, передает сайт "Подмосковье сегодня".