В Петербурге рабочие избили и ограбили начальника

В Красносельском районе Санкт-Петербурга рабочие совершили нападение на прораба. Они жестоко избили мужчину и отобрали у него мобильный телефон и 15 тысяч рублей. Общая сумма ущерба составила 23 тысячи рублей.
По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье "Грабеж". В настоящее время полиция разыскивает злоумышленников, передает FlashNord.
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