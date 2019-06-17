Двое обнаженных мужчин устроили драку в центре города

В городе Железнодорожный в Московской области двое обнаженных мужчин напали с кулаками на случайных прохожих. Когда очевидцы попытались усмирить дебоширов, то они набросились и на них.
Хулиганов смогли успокоить только сотрудники полиции. Согласно предварительной версии, двое мужчин находились в состоянии алкогольного опьянения, передает сайт "Подмосковье сегодня". В отношении дебоширов избирается мера пресечения.
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