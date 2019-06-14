В Петербурге загорелся приют для животных

В приюте для животных "Брошенный ангел" на Васильевском острове произошел пожар. Об этом сообщает FlashNord со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Спасатели оперативно прибыли на место происшествия. Общая площадь возгорания составила 10 квадратных метров. В тот момент в помещении находились 300 кошек и 7 собак. Согласно предварительной информации, никто из животных не пострадал. Причины пожара устанавливаются.
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