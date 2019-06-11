Три человека погибли: на танкере в Махачкале прогремел мощный взрыв

Утром 11 июня в Махачкале в машинном отделении танкера прогремел взрыв. ЧП случилось во время перекачки нефти в торговом порту, сообщает РИА Новости.
В результате аварии на танкере погибли три человека, еще двое находятся в больнице, подчеркивает "Комсомольская правда". До этого один из погибших числился пропавшим без вести, передает RT.
На месте происшествия работают экстренные службы. В районе машинного отделения наблюдается задымление, уточняет РИА ФАН. Угрозы разлива нефти нет.
По факту случившегося проводится проверка. Возбуждено уголовное дело. Эксперты устанавливают причину взрыва, сообщает телеканал "360".
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