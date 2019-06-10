В Уфе должник расстрелял из карабина двух человек

В Уфе произошло ЧП в стиле лихих 90-х. 25-летний местный житель расстрелял расстрелял молодых мужчину и женщину, сидевших в автомобиле.

По предварительным данным, женщина госпитализирована, а ее спутник погиб. Известно, что мотивом убийства стал денежный долг подозреваемого перед убитым. Подозреваемый попытался скрыться с места преступления, но был задержан сотрудниками полиции. Заведено уголовное дело, передает ToDay News Ufa.

