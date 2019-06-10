В Уфе должник расстрелял из карабина двух человек

В Уфе произошло ЧП в стиле лихих 90-х. 25-летний местный житель расстрелял расстрелял молодых мужчину и женщину, сидевших в автомобиле.
По предварительным данным, женщина госпитализирована, а ее спутник погиб. Известно, что мотивом убийства стал денежный долг подозреваемого перед убитым. Подозреваемый попытался скрыться с места преступления, но был задержан сотрудниками полиции. Заведено уголовное дело, передает ToDay News Ufa.
Шоумен получил сильные повреждения
Звезда Голливуда перешла все границы
Пианистка вновь в центре скандала
Тренер возмущена до глубины души
Популярные темы форума
Можно ли убежать от темного прошлого?
Закрутила роман с турком, я замужем
в Москве зарезали русского парня не русские стаей напали!Зачем их пускают в страну!
Оральный секс
Мастурбирую во время секса
Бари Арибасов выпил жидкость "КРОТ",по невнимательности,.
Вещи из секондхенда
Подруга увела моего мужа.
Отчим пристает . Что делать мне?
Все кто познал на себе влияние компьютерных игр! Сюда
Мужчина меня не уважает
Разведенка с прицепом
оЧЕНЬ хочу на концерт группы Шары
Должен отслужить в армии
Собака.....
Оленевода Собякина в отставку.
Парень оказался извращенцем
Можно ли завидовать сестре родной?
Муж не хочет детей.
марина рыгает на уроках и мешает мне
На западе мальчики одеваются, как девочки
Не хочу больше жить!
Прямолинейнвая подруга
Двойная фамилия. Да или нет?
Не обрадовался подарку
Работаю 6 дней в неделю
На каком месяце уже виден живот?
Где недорого отдохнуть летом?
Тирамин и выработка собственных гормонов. Миф или реальность?
Как побороть лень?