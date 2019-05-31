В Нижнем Тагиле два сантехника задохнулись в колодце

В Нижнем Тагиле два сантехника погибли в Нижнем Тагиле, потому что забыли взять с собой на выезд лестницу. Они приехали проверять колодец.

При себе у работников не было ни лестницы, ни веревки. Сначала вниз свалился первый, затем второй. Мужчины задохнулись из-за скопившихся на дне колодца газов, передает Telegram-канал Life Shot.



