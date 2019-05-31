В Гаврилов-Яме ребенка придавило гранитной плитой у Вечного огня. Мальчик играл с друзьями и полез на мемориал.

Часть памятника отвалилась и придавила мальчишку, передает Telegram-канал Life Shot. Сейчас за его жизнь борются врачи, он сильно ударился головой.



