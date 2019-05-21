Под Ульяновском состав сошел с рельсов

Во вторник, 21 мая, в Ульяновской области восемь пустых грузовых цистерн сошли с рельсов. Инцидент произошел недалеко от железнодорожной станции Барыш.
По предварительной информации, пострадавших нет. Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, на участке прервано движение пассажирских и грузовых составов. Ведутся работы по восстановлению курсирования поездов, передает РИА Новости.
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