Под Ульяновском состав сошел с рельсов

Во вторник, 21 мая, в Ульяновской области восемь пустых грузовых цистерн сошли с рельсов. Инцидент произошел недалеко от железнодорожной станции Барыш.

По предварительной информации, пострадавших нет. Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, на участке прервано движение пассажирских и грузовых составов. Ведутся работы по восстановлению курсирования поездов, передает РИА Новости.