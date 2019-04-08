В Мурманской области альпинист сорвался с горы

С северо-западного гребня горы Тахтарвумчорр Хибинского горного массива близ города Кировск в Мурманской области сорвался 36-летний альпинист, передает Flashnord. Мужчина шел в составе группы из шести человек. После инцидента ему оказал первую помощь входивший в число туристов врач. Затем товарищи своими силами доставили пострадавшего на туристическую базу "Рябинушка" в жилом микрорайоне Кукисвуммчорр Кировска и оттуда вызвали скорую помощь.Альпиниста доставили в больницу. У него диагностированы перелом носа и рваные раны на лице. Состояние туриста врачи оценивают как стабильное.