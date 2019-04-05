Названы неожиданные версии взрыва в питерской академии
Женщина заявила, что ее муж – главный подозреваемый и, якобы, у следствия есть две версии. Она рассказала, что по первой версии, Рифат пытался таким образом получить на квартиру. Якобы, сам заложил бомбу и сам разминировал, чтобы выглядеть героем и получить жилье.
По второй версии, полковник Закиров, якобы, решился на взрыв в питерской академии из-за конфликта с руководством вуза. Мол, все в учебном заведении знают взрывной характер преподавателя, передает Telegram-канал BAZA.
Супруга Рифата пожаловалась, что ее мужа держат под охраной в больнице и полностью изолировали от внешнего мира. Она уверена в невиновности супруга.
Напомним, взрыв в питерской академии раздался днем 2 апреля. Бомба сработала под лестницей, которая ведет в отдел кадров. Подозрительный предмет обнаружили курсанты. Они сообщили о находке преподавателям. Полковник Рифат Закиров решил накрыть пакет бронежилетом, однако при его соприкосновении с бомбой прогремел взрыв.
По факту взрыва в питерской академии возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Мощность устройства оценили в 500—600 граммам тротила.
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