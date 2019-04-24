Роковая ошибка лишила россиянку груди

Жительнице Саратова по ошибке удалили грудь. Это случилось из-за того, что женщине поставили неправильный диагноз в клинике.

Дело в том, что саратовчанка обследовалась не в специализирующемся на онкологии учреждении. По полученным справкам врачи пришли к выводу, что у пациентки рак молочной железы. Несмотря на то, что дополнительные осмотры и консультации в саратовской больнице не проводили, женщину отправили на операцию. Пациентке ампутировали правую молочную железу, после чего оказалось, что рака груди у женщины не было. Теперь в отношении горе-медиков открыто уголовное дело, передает телеканал "360".