В Башкирии женщину наказали за комментарий в "Вконтакте"

Мировой судья приговорил жительницу города Ишимбай в Башкирии к административной ответственности в виде штрафа в тысячу рублей за оскорбительный комментарий в личной переписке с другой пользовательницей социальной сети "Вконтакте", передает портал ToDay News Ufa. Сообщается, что женщина оскорбила заявительницу нецензурными словами и высказалась в ее адрес в неприличной форме.
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