Подробности массового побега опасных преступников из изолятора в Туве
Заключенные совершили побег в тот момент, когда дежурный вывел их в каптерку за вещами. Один из преступников начал душить представителя власти, а второй ударил его ножом в грудь и руку. По данным telegram-канала Baza, пострадавший полицейский находился на испытательном сроке. В штат его собирались принять уже 15 апреля.
Внутренние органы сотрудника задеты не были. Он доставлен в больницу. Теперь беглецам грозит еще одна статья – "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".
Ведется розыск преступников. Сообщается, что одного из них уже удалось задержать. Его обнаружили рядом с местом побега. Беглец не оказал сопротивления сотрудникам правоохранительных органов. На свободе остаются еще восемь человек. Ведутся мероприятия по их поимке. На месте работает следственно-оперативная группа.
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