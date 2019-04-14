Поезд отрезал голову жителю Кемеровской области

12 апреля в районе четвертого участка города Ленинск-Кузнецкий в Кемеровской области поезд сбил 33-летнего местного жителя, передает URA.Ru. Несчастному отрезало голову. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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