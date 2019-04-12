В Коми вор проломил стену ради 11 тортов

При заступлении на работу сотрудники одного из кондитерских магазинов в городе Сосногорск в Республике Коми обнаружили пропажу 11 тортов, передает Flashnord. Выяснилось, что ночью кто-то сломал стену в подсобке и через нее вынес кондитерские изделия. По подозрению в совершении преступления был задержан местный житель 1990 года рождения, неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за кражи. Мужчина написал явку с повинной. Он добровольно вернул семь тортов. Остальные, по его словам, злоумышленник успел съесть. По факту произошедшего проводится проверка.
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