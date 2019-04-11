Под Красноярском сгорел дотла памятник архитектуры

В ночь на 11 апреля на улице Урицкого в городе Канске Красноярского края загорелась усадьба 1890 года, состоящая из двух домов, флигеля, амбара и ворот, передает Пятый канал. Памятник архитектуры краевого значения сгорел дотла.

Всего в городе насчитывается около 70 подобных строений. При этом все они находятся в плачевном состоянии, а также регулярно горят.