Под Красноярском сгорел дотла памятник архитектуры

В ночь на 11 апреля на улице Урицкого в городе Канске Красноярского края загорелась усадьба 1890 года, состоящая из двух домов, флигеля, амбара и ворот, передает Пятый канал. Памятник архитектуры краевого значения сгорел дотла.
Всего в городе насчитывается около 70 подобных строений. При этом все они находятся в плачевном состоянии, а также регулярно горят.
Звезда опубликовала неоднозначный пост в соцсети
Женщина пытается жить в тяжелых условиях
Представители принца Уильяма дали комментарий
Раскрыта тайна короля отечественной эстрады
Популярные темы форума
Квартира Началовой Юлии
Как люди находят друг друга на всю жизнь?..
Изнасилование
Трахаю замужнюю
Как думаете: убила старуха Диану?
Изменяю жене с лучшим другом, и он своей со мной! Что делать, так дальше нельзя!
Божена Рынска ,как вы думаете это она довела мужа Малашенка
Лена Миро-скандальный уродец.
Я однолюб, никого больше не полюблю
Мне очень скучно!
Афера с коллегой
Мало быть богатой, красивой, чтобы быть счастливой?
Секс за шаурму. Как оформить юридически?
Админ уберите тему о девах! Сколько можно их ругать? Надоело.
Если женщина повышает голос на мужчину
<цензура>
что нравиться девушкам
Два кило картошки
Секс
Где тема как найти свое счастье одиноким? Верните!
ВСД как приговор или хождение по мукам
Прервать беременность
Началова, Булдаков, Децл ...
Мне быть крутой и талантливой диджеем или всё-таки детсадовской и унылой воспитательницей????
Межрасовый брак
Секс во время беременности
ЖМЖ
Яичная диета
Грудное вскармливание
кефирная диета на 7 дней