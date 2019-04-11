Вступившегося за девушку уральца отправили в колонию

Молодого человека, нанесшего тяжкие повреждения обидчику девушки, отправили в поселение-колонию. Решение вынес Березовский городской суд в Свердловской области.

Инцидент произошел в Екатеринбурге. Как сообщил обвиняемый Владислав Рябухин, летом 2017 года он приехал забрать из гостей девушку своего друга. Она рассказала, что в квартиру пришла компания неизвестных мужчин, которые вели себя вызывающе.

Когда молодой человек прибыл туда, он вступил в словесную перепалку, которая переросла в драку. Один мужчина получил серьезную травму – перелом костей черепа. В больнице пострадавшему провели операцию. Рябухин сообщил суду, что хотел защитить девушку.

В отношении Владислава возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", позже его переквалифицировали на "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". Молодого человека приговорили к 300 часам обязательных работ и штрафу в размере 400 тысяч рублей.

Уралец приступил к отбытию наказания с ноября 2018 года, но в январе и феврале он пропустил обязательные работы без уважительной причины. ФСИН обратилась в суд с требованием лишения свободы. Рябухина приговорили к 22 дням в колонии-поселении.

Защита молодого человека намерена обжаловать решение суда. Адвокат Алексей Зорин заявил, что молодой человек не мог ежедневно выполнять обязательные работы, потому что трудился в другом месте. Осужденный пообещал отработать назначенное ему время подряд, передает РИА Новости.