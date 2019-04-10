Под Псковом налетчики похитили два миллиона рублей

Группа злоумышленников через черный ход проникла в один из магазинов города Острова Псковской области, распилили банкомат и похитили свыше двух миллионов рублей, передает FlashNord. Произошедшее сняли камеры наблюдения.
На записи видно, как в торговый зал вбегают двое мужчин с инструментами. Возбуждено уголовное дело.
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