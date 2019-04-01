Есть погибшие: в Саранске обрушился жилой дом

В Саранске произошло страшное происшествие. При проведении демонтажа обрушилась часть фасада жилого дома, пишет "Реальное время".
В результате ЧП пострадали три человека. Более того, двое пострадавших, по информации телеканала "360", погибли под завалами.
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