Около ТЦ в центре Екатеринбурга устроили поножовщину

Вечером 31 марта возле торгового центра "Успенский" в центре Екатеринбурга произошла драка, во время которой один из хулиганов пустил в ход нож, передает URA.ru. Сообщается о двух раненых.
Нападавших ищут. Изучаются записи с камер наружного наблюдения.
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