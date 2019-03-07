С экс-зампрокурора Нижегородской области сняли обвинение в убийстве соседки

С бывшего заместителя прокурора Нижегородской области Виктора Морозова сняты обвинения в убийстве соседки. Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на "Коммерсантъ-Приволжье".
Как рассказала изданию адвокат экс-силовика Светлана Гаврилина, следствию не удалось доказать причастность ее клиента к преступлению. В частности, проведенные экспертизы ничего не дали. Морозов был заключен под стражу в июле 2018 года. Следствие полагало, что между мужчиной и женщиной произошла ссора, в ходе которой экс-зампрокурора задушил соседку, а затем инсценировал ограбление ее дома.
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