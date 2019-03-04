В Пензе поймали банду ночных грабителей

В Пензе полиция задержала двух жителей Свердловской области, которых подозревают в серии ночных ограблений магазинов, передает портал "ФедералПресс". По версии правоохранительных органов, во время дневных прогулок по улицам города они примечали небольшие торговые точки, куда возвращались уже после захода солнца. Кражи совершались в период с 22 по 25 февраля. Их добыча варьировалась от 200 до 13 тысяч рублей.