В Удмуртии 63-летний мужчина зарубил топором пасынка

63-летнего жителя Удмуртии обвиняют в убийстве. По версии следствия, он ударил своего пасынка топором по голове.

Известно, что обвиняемый и жертва вместе распивали спиртное. Во время пирушки мужчины затеяли ссору. Тогда обвиняемый несколько раз ударил пасынка топором по голове. От полученной травмы пострадавший скончался. В настоящее время ведется расследование преступления, передает udm-info.ru.