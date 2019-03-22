В Удмуртии 63-летний мужчина зарубил топором пасынка

63-летнего жителя Удмуртии обвиняют в убийстве. По версии следствия, он ударил своего пасынка топором по голове.
Известно, что обвиняемый и жертва вместе распивали спиртное. Во время пирушки мужчины затеяли ссору. Тогда обвиняемый несколько раз ударил пасынка топором по голове. От полученной травмы пострадавший скончался. В настоящее время ведется расследование преступления, передает udm-info.ru.
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