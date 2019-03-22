В Екатеринбурге поймали сексуального маньяка

В Екатеринбурге полицейские задержали подозреваемого в нападении на девочек. Ему грозит тюремный срок, пишет tagilcity.ru
Местные жители убеждены, утверждают, что в 32-м военном городке орудует маньяк. Его жертвами становятся девочки. Так, однажды извращенец заставил раздеться школьницу, после чего его спугнули прохожие. Возбуждено уголовное дело, ведется разбирательство.
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