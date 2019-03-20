Разбойники ограбили почтамт на мешок мелочи

В Сарапульский городской суд Удмуртии для рассмотрения по существу направлены материалы уголовного дела о вооруженном ограблении почтового отделения, произошедшего 5 октября 2018 года, передает портал udm-info.ru. Преступники, судя по всему, тщательно спланировали налет. Они арендовали автомобиль и, сменив на нем номера, приехали из Ижевска в Сарапул. Затем грабители, чьи лица были скрыты масками, ворвались в почтовое отделение на улице Ефима Колчина и, выстрелив в пол для устрашения, потребовали от сотрудников денег. Им вынесли целый мешок, с которым мужчины скрылись. Внутри оказались 835 рублей мелочью. Теперь грабителям грозит срок до десяти лет лишения свободы.

