Сотрудницы вузов в Казани попались на продаже поддельных дипломах

В Татарстане сотрудницы двух вузов предстанут перед судом за изготовление и продажу поддельных дипломов о высшем образовании. Об этом сообщает портал inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу республиканского управления СКР.
Уточняется, что под следствие попали сотрудница КХТИ Наталья Шигапова и проректор другого вуза Элеонора Хафизова. Женщины предложили двум мужчина получить дипломы учебных заведений, в которых они работали, без прохождения обучения. За свои услуги они запросили 300 и 500 тысяч рублей соответственно. Мужчины обратились в полицию и женщин задержали.
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