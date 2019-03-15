В Петербурге у 91-летней пенсионерки украли 2,5 миллиона

14 марта в полицию обратилась 91-летняя жительница Кировского района Санкт-Петербурга. Пенсионерка рассказала, что в ее квартиру в доме на улице Стойкости пришли две женщины, представившиеся работницами почты. Под предлогом обмена денег они похитили у пострадавшей 2,5 миллиона рублей, передает Flashnord. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Отметим, в тот же день в полицию обратилась 89-летняя жительница Невского района Северной столицы. Она рассказала, что две незнакомки, представившиеся работницами собеса, похитили у нее из серванта 100 тысяч рублей.
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