Под Москвой два мигранта ограбили таксиста и пырнули ножом

В Подмосковье два мигранта напали на таксиста, ограбили и ударили ножом. Изначально злоумышленники попросили отвезти их во Фрязино.
Известно, что бандиты потребовали остановиться около въезда в гаражно-строительный кооператив, после чего совершили разбой и скрылись в неизвестном направлении на угнанном авто. Общая сумма ущерба составила более 400 тысяч рублей, передает сайт "Подмосковье сегодня".
Судя по всему, звезда любит эксперименты
Артистке поставили неутешительный диагноз
Обнародованы результаты экспертизы
Зрелище оказалось не для слабонервных