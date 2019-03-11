Раскрыта причина стрельбы токаря в начальника цеха в Уфе

Стала известна причина, по которой 8 марта возле Уфимского моторостроительного производственного объединения токарь выстрелил в машину начальника цеха, а затем и ему самому в ногу, передает портал "Реальное время". Представитель правоохранительных органов рассказал, что причиной разборок стали денежные разногласия. Мужчина пошел на такой отчаянный шаг из-за того, что начальник якобы не полностью выплатил ему зарплату. Пострадавший был доставлен в больницу с ранением бедра. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Изъят травматический пистолет.