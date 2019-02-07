Пять человек в день: женское кафе в Петербурге отчиталось об успехах

В Фонарном переулке в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга открылось кафе "Симона", отличительной особенностью которого является запрет на посещение мужчинами, передает портал "Реальное время". Впрочем, как призналась одна из создательниц заведения Светлана Нартахова, у обладателей набора XY-хромосом есть возможность попасть внутрь кофейни – сделать это можно только вечером, когда там проводятся лекции, семинары и мастер-классы.
Кафе открылось несколько дней назад. Сейчас его посещают в среднем около пяти человек в день. Вместо привычных названий, в меню значатся "экспресска", "латесса" и другие облагороженные под женский род наименования напитков.
Отметим, многие пользователи Сети восприняли в штыки идею исключительно женского кафе. По их мнению, это ограничение дискриминирует мужчин по половому признаку. Также насмешкам подверглись и оригинальные названия напитков.
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