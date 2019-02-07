В Башкирии ревнивец ударил ножом возлюбленную

Последние новости по делу Арашукова Форум Главные события Москвы Гороскоп Новости "Дома-2"

Самое читаемое

К "покосившемуся" Крымскому мосту срочно направили спасателей
Перестала жить: сердечный приступ добил измученную Кожевникову
Зачали под наркотиками: Самбурская заткнула рот бывшей любовнице Головина
"Превращается в порнозвезду": россияне раскрыли неожиданные факты о Лорак
Вернувшийся к Барановской Аршавин вызвал фурор
партнеры
Четверг 7 февраля
Лента новостей
17:50
Нетиевский сообщил о безвестном конце шоу "Уральские пельмени"
17:44
На Украине переименовали Днепропетровскую область
17:26
Известная актриса вывела в свет сына в женском платье
17:21
Продуктовую корзину изменят ради пенсионеров
17:19
Масляков напугал нездоровым видом
16:59
Любовь тирана: как мужчины уничтожают успешных женщин
16:49
Валерия растянулась перед восхищенным Пригожиным
16:46
Трагически погибла: врач сборной России не дожила до 36 лет
16:25
"Просто блевотина": взбешенная певица Слава обратилась к Андрею Малахову
16:16
США приструнили обнаглевшего Порошенко за наезд на Путина
15:38
Раскрыт главный секрет нового подсчета пенсий
15:19
Клоун Зеленский превратил выборы на Украине в цирк
15:17
"Мой герой!": Рудковская захвалила своего подопечного
15:16
Дума усиливает ответственность за оставление места ДТП
15:11
Соседи клянут Бузову из-за устроенного в подъезде притона
14:51
"Презрение и ненависть": Зарубина и Поргина сцепились из-за Малинина
14:50
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 7 февраля 2019 года
14:49
Одинокая Дайнеко с треском раздавила бывших мужчин
14:20
Невероятные Миры Жюля Верна: интерактивная выставка для всей семьи откроется в Москве
14:18
Юная дочь Осина шокировала эротическим фото
14:17
Алкоголь признали главным убийцей мужчин
14:07
Алкоголизм изуродовал красавицу-жену Ефремова
14:06
Вооруженные до зубов украинцы устроили стрельбу у Крымского моста
13:59
Культового рок-музыканта срочно увезли в больницу
13:55
Звезда шоу "Дом-2" Алена Рапунцель впервые стала мамой
13:44
Панин взорвался после известия о побеге из России
13:29
Объявившаяся Понаровская откровенно рассказала о немощи и трясущихся конечностях
13:23
Старая Пугачева отказалась от еды из-за неизлечимой болезни
13:11
"Никогда не родишь": вырубившейся Бузовой поставили неутешительный диагноз
13:06
Родившая Виктория Лопырева: Самый счастливый момент в моей жизни
13:04
10 свадебных примет на счастливую жизнь
13:01
Туктамышева проговорилась об интимной жизни
12:41
Озвучено шокирующее пророчество о победе Зеленского
12:27
Найден способ победить неизлечимые болезни
12:19
Молодая фаворитка объяснила побег от Тутберидзе
12:11
Собчак и Виторган "засветились" на одной вечеринке
12:08
МКБ профинансировал закупки компании SOLLERS
12:08
"Эта боль со мной всю жизнь": Билан довел до слез пронзительным откровением
11:48
Потерявшего ухо Фадеева перепутали с голливудским красавцем
11:47
В московском метро устроили поножовщину
11:26
"Кукла": помолодевшая Брежнева восхитила россиян
11:14
Скрывающую живот солистку группы "Фабрика" вывели на чистую воду
11:10
Растерявшийся Киркоров отказался сниматься с Пугачевой
10:51
"А мне терять нечего": скандалист Садальский попал в тюрьму
10:45
Измена мужа: какие мужчины гуляют
10:27
Барановская на красной дорожке показала большие дырки
10:27
Объявлено о возвращении легендарного мультсериала "Симпсоны" (видео)
10:18
Богохульник Шнуров взбесил народ грязной матерщиной
10:11
Раскрыта дата новой провокации Порошенко у Крымского моста
09:53
Известная актриса разделась в магазине
09:44
Брат Миддлтон шокировал странной выходкой
09:26
"Я ухожу к Богомолову, с которым собираюсь заняться сексом": Собчак заставили быть честной
08:47
Молодящаяся Пугачева променяла похороны своего мальчика на поход в кино
08:47
Друзья разоблачили беременную Меган Маркл
08:37
В Москве вручили премии онкобольным и их врачам
08:29
Сияющий Галкин выставил напоказ нелепую Пугачеву
08:12
Спецслужбы нашли третьего отравителя Скрипалей
08:12
"Ты проклял его!": известному актеру угрожают после смерти Децла
06:01
Обманувший Путина Лукашенко довел народ до истерики
03:02
Блюменкранца из шоу "Дом-2" забросали проклятиями
01:18
"Искра между ними": сбежавшие за границу Богомолов и Собчак не скрывали чувств
23:05
Истерзанная уродами в туалете малолетняя дочь Кравец ужаснула полицейских
22:02
Травмированный Янукович признал себя лохом
22:01
Шокирующая правда о дочери Успенского лишила народ речи
21:51
Как карточный домик: обрушение здания в Стамбуле попало на видео
21:30
Выкрашенная Чехова выставила "серебристую" пятую точку
21:16
"Его просто трясло!": известная актриса раскрыла правду о самочувствии Киркорова
21:12
"Единая Россия" займется газовой безопасностью
21:06
Жена Акинфеева в купальнике сразила стройной фигурой
21:03
Соседи Ксении Башмет прокомментировали слухи о вечеринке до пожара
20:36
63-летняя Лариса Долина вышла в свет в короткой юбке
20:36
"Единая Россия" наведет порядок в сфере социального предпринимательства
20:33
Известная певица оглохла после пластической операции
20:33
Пенсионер спас автобус с умершим водителем от аварии
20:30
Осатанел совсем: Захарова поставила диагноз безумному Порошенко
20:26
На Украине со склада украли оптические приборы из США
20:15
У модниц появился дополнительный стимул бросить курить
20:04
Гайдулян вышел в свет с новой женой после слухов о тайной свадьбе
19:57
"Единая Россия" выступает за льготы для членов совета дома
19:52
"Кровь младенцев": Самбурская шокировала секретом молодости
19:51
В российских McDonald's может появиться пиво
19:45
В ДТП в Ижевске пострадала девочка-подросток
19:40
Есть погибшие: в Стамбуле обрушился шестиэтажный дом
19:36
Сотрудник сервисного центра врезался в стену на Toyota LC Prado клиента
19:18
Терпящий бедствие Порошенко решился на отчаянный поступок
18:58
Появились доказательства "фальшивой беременности" Меган Маркл
18:47
В Тюмени иномарка протаранила автобус
18:38
Прямо из душа: Собчак призналась в любви к намыленному красавцу
18:20
Водителя такси посадили в тюрьму за убийство шести человек
18:12
Шикарную питерскую квартиру сенатора Арашукова выставили на продажу за 99 миллионов
18:07
Устроившего скандал провокатора вышвырнули с похорон Децла
17:56
Хватит нагнетать: Россия поставила на место нервного Лукашенко
17:29
Родные в шоке: Кокорина и Мамаева оставили за решеткой до весны
17:12
Новый мужчина дарит счастье родившей Терешиной
17:04
Минтранс отчитался перед Думой за дорожное строительство
17:03
Красотка врезала Ван Дамму прямо на сцене
16:56
Цветущую Свиридову перестали узнавать
16:56
И все же апокалипсис: ученые нашли подтверждение скорому концу света
16:48
Новое страшное обвинение в адрес вдовы Марьянова
16:19
Башаров увез избитую жену подальше от посторонних глаз
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Безутешную вдову Марьянова разоблачили его любовницы
Шантажист Лукашенко бросился лебезить перед Путиным
Обманувший Путина Лукашенко довел народ до истерики
Рвущемуся к власти Зеленскому подписали смертный приговор
Возмущенные россияне требуют закрыть Крымский мост
"Я ухожу к Богомолову, с которым собираюсь заняться сексом": Собчак заставили быть честной
Регионы

В Башкирии ревнивец ударил ножом возлюбленную

прочитано 308 раз

В городе Октябрьский в Башкирии женщина получила удар ножом от сожителя в собственный день рождения, передает портал ToDay News Ufa. Именинница и ее возлюбленный сидели за праздничным столом, когда она получила поздравительное сообщение на телефон. Мужчина устроил скандал, в ходе которого ударил возлюбленную ножом в плечо. Потерпевшая вызвала медиков и полицию. Ее доставили в больницу. В отношении ревнивца возбуждено уголовное дело.

7 февраля 2019, 16:43

комментарии

Политика

Озвучено шокирующее пророчество о победе Зеленского
Раскрыта дата новой провокации Порошенко у Крымского моста
Обманувший Путина Лукашенко довел народ до истерики
Хватит нагнетать: Россия поставила на место нервного Лукашенко

Шоу-бизнес

Нетиевский сообщил о безвестном конце шоу "Уральские пельмени"
Известная актриса вывела в свет сына в женском платье
Масляков напугал нездоровым видом
Валерия растянулась перед восхищенным Пригожиным

Проишествия

Как карточный домик: обрушение здания в Стамбуле попало на видео
В парке медведь загрыз наркомана
В московском СИЗО случайно нашли пропавшего швейцарца
Известную пианистку задержали с партией наркотиков

Lifestyle

Объявлено о возвращении легендарного мультсериала "Симпсоны" (видео)
Аргентинские страсти снова разгораются в Кремле
"Единая Россия" проследит за реконструкцией театров и библиотек
Скандальную комедию о блокаде Ленинграда разнесли после премьеры
Шоу-бизнес

Барановская на красной дорожке показала большие дырки

Телеведущая ошеломила народ своим видом
Шоу-бизнес

Старая Пугачева отказалась от еды из-за неизлечимой болезни

Примадонна сообщила подробности
Шоу-бизнес

Масляков напугал нездоровым видом

Ведущий КВН появился на премьере фильма

Шоу-бизнес

Скрывающую живот солистку группы "Фабрика" вывели на чистую воду

В Сети появились снимки беременной Саши Савельевой

Гороскоп

"Самый опасный период": Талызину предупредили о проблемах из-за спиртного
Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Прогноз личной жизни на февраль 2019 года

Фоторепортажи

Сияющий Галкин выставил напоказ нелепую Пугачеву
Красотка врезала Ван Дамму прямо на сцене
Эпатажную певицу увековечили на "Аллее славы"
Сибиряки устроили веселье на морозе

Спорт

Туктамышева проговорилась об интимной жизни
Молодая фаворитка объяснила побег от Тутберидзе
Кокорина выкупают из СИЗО за 10 миллионов
Провалившейся Загитовой предложили убежище в Японии

Регионы

Раненная ножом россиянка стерла улики и прогнала полицию
Возмущенные россияне требуют закрыть Крымский мост
Россиянин проплыл подо льдом в 30-градусный мороз (видео)
Падение метеорита над Россией сняли на видео
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru