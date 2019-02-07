В Башкирии ревнивец ударил ножом возлюбленную

В городе Октябрьский в Башкирии женщина получила удар ножом от сожителя в собственный день рождения, передает портал ToDay News Ufa. Именинница и ее возлюбленный сидели за праздничным столом, когда она получила поздравительное сообщение на телефон. Мужчина устроил скандал, в ходе которого ударил возлюбленную ножом в плечо. Потерпевшая вызвала медиков и полицию. Ее доставили в больницу. В отношении ревнивца возбуждено уголовное дело.
Телеведущая ошеломила народ своим видом
Примадонна сообщила подробности
Ведущий КВН появился на премьере фильма
В Сети появились снимки беременной Саши Савельевой