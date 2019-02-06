В Подмосковье расследуют смерть трехлетнего ребенка

Последние новости по делу Арашукова Форум Главные события Москвы Гороскоп Новости "Дома-2"

Самое читаемое

К "покосившемуся" Крымскому мосту срочно направили спасателей
Перестала жить: сердечный приступ добил измученную Кожевникову
Зачали под наркотиками: Самбурская заткнула рот бывшей любовнице Головина
"Превращается в порнозвезду": россияне раскрыли неожиданные факты о Лорак
Вернувшийся к Барановской Аршавин вызвал фурор
партнеры
Среда 6 февраля
Лента новостей
16:13
Подарок Путина "особенной" девочке из Приморья растрогал россиян
16:10
Ослепший Порошенко поплакался перед Путиным
16:01
В парке медведь загрыз наркомана
15:42
Потерявшего семью в "Зимней вишне" Вострикова затравили за отдых в США
15:41
"Ноющий мужик – это ад": молодая пассия Петросяна разоткровенничалась
15:39
Зеленского крупно подставили перед выборами
15:00
Все ради нее: рассекречена "мифическая" женщина Билана
14:50
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 6 февраля 2019 года
14:39
Просмотр телевизора вызывает рак
14:36
Разнузданная Волочкова раздвинула ноги прямо на лестнице
14:29
В Москве из-за угрозы взрыва эвакуировали ТЦ "Европейский"
14:07
Кокорина выкупают из СИЗО за 10 миллионов
14:06
"Не по-пацански": Рудковская вступилась за обиженного Плющенко
13:40
Чем хорош развод
13:37
"Держишь ребенка как мешок": Топалова затравили за поведение с сыном от Тодоренко
13:26
Семенович раскрыла своего первого мужчину
13:11
Эпатажную певицу увековечили на "Аллее славы"
12:59
Пугачева не пришла хоронить своего мальчика
12:26
"Дух захватывает": Глюк’oZa удивила странным заявлением
12:11
Найден лучший способ избежать деменции
11:58
Певица Лама рассказала о тяжелой борьбе с раком
11:30
Участник "Дома-2" зверски избил случайного прохожего
11:16
Оскандалившийся Верник бросил вызов известному артисту
11:12
Попавший впросак Дудь вывел из себя Киселева
11:06
Провалившейся Загитовой предложили убежище в Японии
10:53
"Сердце разрывается от любви и боли": безутешный Толмацкий обратился к покойному сыну
10:36
Обнародовано прощальное видео Децла
10:28
Вдова Марьянова жестко приложила его любовниц
10:15
Предатель Лукашенко бросился вымаливать прощение у Путина
10:04
Протухший десерт Меланьи Трамп выставили на торги
09:50
Беременная Рапунцель рассказала об угрозе выкидыша
09:36
Умолчавшую о пожаре дочь Башмета ищет полиция
09:16
"Ведь уведет": роскошную Пугачеву сняли с другим мужчиной
09:10
Мировое признание: Овечкин стал лучшим в НХЛ
08:44
"Благодаря ей я сегодня жив!": втянутый в скандал с Собчак Виторган рассекретил свою девочку
08:13
Кадры с первыми движениями ребенка Маркл утекли в Сеть
08:11
Скоропостижно скончался знаменитый ведущий НТВ
06:30
Участница шоу "Дом-2" требует секса от возлюбленного
03:19
"Беременная" от Киркорова женщина записала жуткое видео перед смертью
23:42
"Самый опасный период": Талызину предупредили о проблемах из-за спиртного
22:09
Российские дипломаты добились мира в ЦАР
22:00
Рвущемуся к власти Зеленскому подписали смертный приговор
21:53
Развод и алименты: суд поставил точку в истории Глушаковых
21:52
Похудевшая Топурия показала шикарное тело
21:38
Юлия Ковальчук сбежала из России с семьей
21:13
Мечтающая о детях известная журналистка пережила 12 выкидышей
21:11
Няне наследников британского престола приказали следить за языком
21:11
Недобитого Порошенко спасли от разъяренной толпы
20:21
Муж Пелагеи показал видео танцующей в сауне певицы
20:20
В Ижевске водитель сбил девушку с годовалым ребенком
19:43
В московском СИЗО случайно нашли пропавшего швейцарца
19:34
Погибли восемь человек: сумасшедшую парижанку заподозрили в поджоге
18:58
"Он все врет": изможденная зависимостью Кафельникова разоблачила отца
18:52
Опасное смещение: ученые предсказали близкий конец света
18:38
Посетитель угрожает взорвать храм Илии Пророка в центре Москвы
18:30
В Горно-Алтайске скорая помощь попала в аварию
18:26
Сенсационные результаты экспертизы Децла: были наркотики?
18:16
В Саратове организаторы квеста подожгли клиентов
18:09
Известную пианистку задержали с партией наркотиков
17:57
Шнуров показал семейную идиллию в Марокко
17:56
Сибиряки устроили веселье на морозе
17:51
Беспомощный Порошенко обвинил Путина во всех грехах
17:39
Потерявшей глаз художнице устроили безумную травлю
17:39
В России задержали легендарного музыканта
17:38
Малахов попался на подлой лжи о смерти Децла
17:26
Дума ограждает россиян от рекламы спайсов
16:57
Безутешную вдову Марьянова разоблачили его любовницы
16:48
"Единая Россия" предлагает снизить плату за вывоз мусора
16:45
"Хочу на волю": Кокорина разнесли за покаяние в СИЗО
16:45
Переделанную Кабаеву обругали за необратимые изменения во внешности
16:33
Возбуждено дело: в Уфе месячного младенца нашли мертвым
16:28
Врачи спасают Башмета после смертоносного пожара
16:27
"Кума Путина" заподозрили в госизмене
16:10
Падение метеорита над Россией сняли на видео
16:06
Рассекречен диагноз попавшей в больницу Тарасовой
16:06
Почему врачи не болеют в сезон простуд
15:54
Внебрачная дочь претендует на наследство Осина
15:39
Украина унизительно отомстила известной российской ведущей
15:29
Володин: Киев ограничивает права наблюдателей ради победы Порошенко
15:24
Участник "Дома-2" шокировал рассказом про оргии несовершеннолетних мальчиков
15:15
Медведев сделал внушение непонятливому Лукашенко
15:00
Выскочку Зеленского накажут за нападки на Порошенко
14:59
Малахов убил страшными подробностями смерти "беременной" от Киркорова
14:48
Россиянок убивает страшная болезнь
14:46
Под Москвой нашли труп 20-летней давности
14:34
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 5 февраля 2019 года
14:11
Красавица-дочь Пугачевой заткнула за пояс соперниц
14:10
Певица Елка жестко ответила на вопросы о детях
14:06
Мария Порошина вышла в люди вместе с новорожденным сыном
13:56
"ЕР" призвала региональные власти к разумным тарифам на вывоз ТКО
13:50
Житель Вологодчины убил друга и уснул рядом с трупом
13:43
Любовница вышвырнула жену Глушакова из роскошного дома
13:32
"Только сливки снимала": раскрыт главный секрет Пугачевой
13:32
Тайные желания Бузовой стали достоянием общественности
13:17
Песни Лазарева потребовали запретить после скандала с ягодицами
13:05
Отвернувшийся от России Лукашенко сделал жесткое заявление
13:01
"Боюсь отдать дочь": замуж за уголовника
12:58
Обворожительная Седокова показала постельное фото
12:51
Абсолютно голая модель отказалась прикрывать свои прелести
12:42
"Скоро завалится арка": побывавшие на Крымском мосту бьют тревогу
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Безутешную вдову Марьянова разоблачили его любовницы
Ублюдки надругались в общественном туалете над малолетней дочерью Кравец
"Только сливки снимала": раскрыт главный секрет Пугачевой
Предатель Лукашенко бросился вымаливать прощение у Путина
Собчак спихнула Волочкову с лестницы
Неудачное место: Крымский мост построили с ошибками
Регионы

В Подмосковье расследуют смерть трехлетнего ребенка

прочитано 398 раз

Региональное управление Следственного комитета России устанавливает обстоятельства гибели трехлетнего мальчика в одной из больниц города Подольск Московской области, передает сайт "Подмосковье сегодня". В конце января ребенок был доставлен в медицинское учреждение с черепно-мозговой травмой, ушибом и отеком головного мозга. Он находился в коме. Спустя несколько дней несчастный, не приходя в сознание, скончался.

По предварительным данным, к гибели мальчика привела закрытая черепно-мозговая травма, возникшая из-за по меньшей мере шести травматических воздействий в область головы и лица. Он жил с опекунами. Те рассказали, что ребенок упал и ударился во время купания в ванной. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

6 февраля 2019, 15:30

комментарии

Политика

Недобитого Порошенко спасли от разъяренной толпы
Беспомощный Порошенко обвинил Путина во всех грехах
"Кума Путина" заподозрили в госизмене
Медведев сделал внушение непонятливому Лукашенко

Шоу-бизнес

Пугачева не пришла хоронить своего мальчика
"Дух захватывает": Глюк’oZa удивила странным заявлением
Муцениеце опустила руки после слухов об избиении
Подслеповатая Пугачева в молитве упала на колени перед водокачкой

Проишествия

В московском СИЗО случайно нашли пропавшего швейцарца
Известную пианистку задержали с партией наркотиков
Погибла вся семья: жуткие подробности пожара в доме на Никитском
Студентов МГУ задержали за изготовление взрывчатки

Lifestyle

Зрителей театра на Таганке подвергли массовому гипнозу
Аргентинские страсти снова разгораются в Кремле
"Единая Россия" проследит за реконструкцией театров и библиотек
Скандальную комедию о блокаде Ленинграда разнесли после премьеры
Шоу-бизнес

"Ноющий мужик – это ад": молодая пассия Петросяна разоткровенничалась

Помощница юмориста поговорила с фанатами
Шоу-бизнес

Кадры с первыми движениями ребенка Маркл утекли в Сеть

Трогательный момент попал в объективы камер случайно
Шоу-бизнес

Беременная Рапунцель рассказала об угрозе выкидыша

Звезда "Дома-2" поведала о том, как будет воспитывать наследника без отца
Шоу-бизнес

"Дух захватывает": Глюк’oZa удивила странным заявлением

Поклонники отреагировали на слова звезды

Гороскоп

"Самый опасный период": Талызину предупредили о проблемах из-за спиртного
Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Прогноз личной жизни на февраль 2019 года

Фоторепортажи

Сибиряки устроили веселье на морозе
Иссохшую до костей анорексичку спас шоколад
Пухлая родственница перещеголяла известную супермодель
Молодая чемпионка мира с шикарным телом заткнула за пояс Памелу Андерсон

Спорт

Любовница вышвырнула жену Глушакова из роскошного дома
"Урок усвоил": изнывающий в СИЗО Кокорин просится на свободу
"Одноразовые девочки": на карьере учениц Тутберидзе поставили крест
Разъяренные фанаты Медведевой и Загитовой набросились на Туктамышеву

Регионы

Падение метеорита над Россией сняли на видео
"Скоро завалится арка": побывавшие на Крымском мосту бьют тревогу
7 погибших: под Калугой перевернулся автобус с детьми (Видео)
Вампир-сатанист совершил жестокое ритуальное убийство и стал врачом
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru