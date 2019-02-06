В Подмосковье расследуют смерть трехлетнего ребенка

Региональное управление Следственного комитета России устанавливает обстоятельства гибели трехлетнего мальчика в одной из больниц города Подольск Московской области, передает сайт "Подмосковье сегодня". В конце января ребенок был доставлен в медицинское учреждение с черепно-мозговой травмой, ушибом и отеком головного мозга. Он находился в коме. Спустя несколько дней несчастный, не приходя в сознание, скончался.

По предварительным данным, к гибели мальчика привела закрытая черепно-мозговая травма, возникшая из-за по меньшей мере шести травматических воздействий в область головы и лица. Он жил с опекунами. Те рассказали, что ребенок упал и ударился во время купания в ванной. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.