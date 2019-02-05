Ульяновские курсанты заразились эхинококкозом во время полевого выхода
Дело возбуждено по части 1 статьи 236 Уголовного кодекса – нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей.
К настоящему моменту у 25 суворовцев диагностирован эхинококкоз. Еще несколько человек госпитализированы с подозрением на инфекцию. Все заболевшие находятся под наблюдением врачей, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Следователи отрабатывают все возможные версии касательно причин произошедшего. Одна из основных версий – инфицирование во время полевого выхода.
Напомним, ранее стало известно о заражении нескольких курсантов в Ульяновском суворовском училище. В связи с этим было объявлено о полной проверке всех сотрудников и учащихся, а это порядка 800 человек, на предмет заражения. Руководство учебного заведения исключает возможность того, что дети могли заразиться в стенах учреждения.
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