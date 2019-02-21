В Перми загорелся офис завода

Утром 21 февраля в офисе Уральского завода противогололедных материалов, расположенном в здании "Речник" на Монастырской улице в Перми, произошел пожар, передает портал "ФедералПресс". На работу других офисов, а также находящихся там заведений, инцидент не повлиял. "Сегодня в помещениях проводится уборка и проветривание после инцидента, а завтра заведения будут работать в обычном режиме", – подчеркнула управляющая зданием Елена Маст.