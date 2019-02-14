Медведи заставили построить мусоросжигательный завод на Новой Земле раньше срока

Согласно изменившемуся плану мусоросжигательный завод появится на архипелаге Новая Земля в 2020 году, тогда как раньше его хотели запустить только в 2024-м. Решение было принято из-за нашествия на острова белых медведей, сообщает сайт "ТВ Центр".

Напомним, что животные роются на свалках в поисках пищи и часто заходят в города. Некоторым удается попасть даже в подъезды домов. При этом давать отпор хищникам, занесенным в Красную книгу, нельзя.